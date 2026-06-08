Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Угличем выросло до 31

За медицинской помощью после аварии экскурсионного автобуса в Ярославской области обратился 31 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и фармации Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. Три человека были перевезены в больницы Ярославля, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Детей среди госпитализированных нет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 7 июня в деревне Сверчково Угличского района опрокинулся экскурсионный автобус Yutong, который направлялся из Мышкинского района в Углич. За рулем был 66-летний водитель, который, по данным полиции, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В автобусе находились 32 пассажира, в том числе четверо детей. Ранее Госавтоинспекция сообщала о 20 пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Антон Голицын