В Ярославле вандалы повредили новый фонтан-рояль

В Ярославле неизвестные сломали клавиши нового фонтана-рояля, установленного на улице Максимова в рамках благоустройства. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Он добавил, что вандалов найдут и привлекут к ответственности. Произошедшее губернатор назвал неуважением к жителям региона.

«Мы вкладываем значительные средства в создание современных общественных пространств, благоустраиваем города и поселки, реализуем проекты по развитию пешеходных центров, чтобы жители и гости региона могли отдыхать в красивой и комфортной среде. И делаем это не для того, чтобы кто-то сознательно уничтожал результаты общего труда»,— написал Михаил Евраев.

Благоустройство улицы Максимова проводилось в рамках создания пешеходного центра. По задумке улица Максимова, где расположена филармония, стала музыкальной: там повесили уличные гирлянды в виде нот, поставили уличные фонари в виде музыкантов и фонтан-рояль. Также и остальные улицы пешеходного центра будут посвящены определенной тематике.

Алла Чижова