Губернатор назвал тематики пешеходных улиц в Ярославле

В Ярославле каждая улица пешеходного центра будет благоустроена в соответствии с определенной тематикой. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Максимова, новый фонтан-рояль

Фото: Правительство Ярославской области Улица Максимова, новый фонтан-рояль

Фото: Правительство Ярославской области

Улица Максимова будет музыкальной: там уже повесили уличные гирлянды в виде нот, поставили уличные фонари в виде музыкантов и фонтан-рояль. Благоустройство на улице Нахимсона будет посвящено кино: там установят скульптуры героев фильмов, снятых в регионе, фонари в виде кинопленки и прожекторы, создающие тени, таблички в форме хлопушки, а также фонтан «Попкорн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация проекта

Фото: Правительство Ярославской области Визуализация проекта

Фото: Правительство Ярославской области

Депутатская станет театральной улицей: там появятся световые фигуры — маски, кулисы, а также фонтан «Танцующие балерины» и тематический мурал. Запланировано музыкальное сопровождение.

Кирова станет художественной. Там поставят светящийся навес в форме кляксы, художественные рамы для фото, скульптуры медвежат-художников. Переулок Депутатский украсят интерактивный фонарь со следами ангела, лавка с цветниками, а также качели с ангелом. Переулок назовут ангельским.

Улица Андропова будет благоустроена в купеческом стиле. Фонтан на площади у часовни Александра Невского отремонтируют и оборудуют подсветкой.

Создание пешеходного центра началось в Ярославле в 2025 году. Работы ведутся по этапам: начали с улицы Максимова, продолжили на Депутатской и Нахимсона. Также пешеходная зона будет включать улицы Кирова, Андропова и площадь у часовни Александра Невского. Работы планируют завершить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова