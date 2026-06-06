Севастополь отражает вторую за день атаку дронов
ПВО и мобильные огневые группы отражают вторую за день атаку БПЛА на Севастополь. Об это сообщил глава города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА. Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
В районе Северной стороны и мыса Херсонес уже сбито два дрона.
В результате первой атаки на Севастополь днем в субботу два человека получили ранения.
На Кубани в городе Усть-Лабинск БПЛА ударили по нефтебазе, на которой из-за этого вспыхнул пожар.