Главные новости за 5 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась презентация результатов рейтинга состояния инвестиционного климата 2026 года. Воронежская область в рейтинге опустилась с 7-й на 10-ю строчку, уступив лидерство в макрорегионе Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Воронежский областной суд смягчил приговор местному ресторатору Максиму Скоркину по делу об отмывании 12 млрд руб. Срок лишения свободы был сокращен с 17 до 14 лет, а штраф уменьшен с 1 млн руб. до 800 тыс. руб. Всего по делу, кроме Максима Скоркина, проходили 26 человек. Наказания для них были также незначительно смягчены.

В Белгородской области снова не продали два здания у леса «Горняшка» за 25 млн руб. Электронные торги признали несостоявшимися. Имущественный комплекс с 2024 года выставляли на торги в пятый раз, но все аукционы провалились из-за отсутствия заявок.

Курская область и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали на ПМЭФ-2026 дорожную карту по созданию единого комплекса по обращению с ТКО. Объем инвестиций в проект составляет 16,8 млрд руб. Предполагается, что единый комплекс полностью покроет дефицит мощностей в этой сфере, а к 2030 году будет создано не менее 450 рабочих мест.

В Липецкой области может появиться технопарк за 12 млрд руб. Региональные власти заключили с компанией «СЗ Приоритет» соглашение, предполагающее создание площадки, на которой смогут разместиться логистические, туристические и промышленные предприятия — с фокусом на «легкую индустрию». Особенностью технопарка станет наличие на производствах высоких технологий, способствующих роботизации.

Фабрику мороженого за 1,6 млрд руб. могут построить в липецкой особой экономической зоне. Областные власти подписали соглашение с местным ООО «Норден» о возведении объекта на елецкой площадке. Запустить первую очередь производства планируют в 2028 году.

На убойной площадке орловского производителя мяса обнаружили 300 кг биологических отходов. Предприниматель хранил их в открытых баках без крышек и вне специального помещения. Непосредственно во время проверки Россельхознадзора владелец утилизировал биоотходы и неидентифицированные субпродукты.

«Корпорация Малком» планирует построить в Тамбовской области завод глубокой переработки зерновых. Объем инвестиций в проектсоставит около 10,5 млрд руб. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026.

Совладелец воронежского ООО «СМУ-90», известного господрядами в областном центре и в районах области, Вардан Агаронян построит в пригородном Тамбовском округе логистический склад Ozon за 920 млн руб. Соглашение заключено с подконтрольным бизнесмену ООО «Натали-Плюс». Речь идет о создании универсального склада класса А1.

Денис Данилов