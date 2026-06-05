Воронежскому ресторатору смягчили срок за отмывание 12 миллиардов

Воронежский областной суд смягчил приговор местному ресторатору Максиму Скоркину, который в прошлом году получил 17 лет строгого режима за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализацию полученных преступным путем денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в облсуде, наказание для него было сокращено до 14 лет, а штраф уменьшен с 1 млн руб. до 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Скоркин участвует в заседании суда по ВКС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Скоркин участвует в заседании суда по ВКС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, Скоркин создал и возглавил преступное сообщество в январе 2010 года. Структурные подразделения располагались не только в Воронежской, но и в Ростовской области. Они представляли собой сеть из не менее чем 57 подконтрольных фиктивных юрлиц. Учредителями и руководителями компаний были члены сообщества или подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность. Всего по делу, кроме Максима Скоркина, проходили 26 человек.

Установлено, что с января 2010 года по июнь 2017-го с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в обналичивании, на счета подконтрольных осужденным фирм поступило порядка 12 млрд руб. под видом оплаты товаров и услуг. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн руб. В итоге Скоркин с целью легализации доходов, полученных преступным путем, в 2015–2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему юрлиц 6 млн руб. в качестве оплаты за строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе.

Другие фигуранты дела получили наказания от двух до 14 лет колонии. Как уточнили в облсуде, наказания для них были также незначительно сокращены. Сам Скоркин находится под стражей с конца 2023 года.

Владимир Зоркий