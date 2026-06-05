Воронеж опустился в рейтинге инвестиционного климата и уступил Липецку

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась презентация результатов рейтинга состояния инвестиционного климата 2026 года. Воронежская область в рейтинге опустилась с 7-й на 10-ю строчку. Липецкая область, напротив, поднялась с 8-го на 7-е место. Другие регионы Черноземья в рейтинг не вошли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Его результаты призваны стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Система показателей разработана с учетом отечественных и мировых практик, направленных на оценку состояния инвестклимата, рейтинг рассчитывается по 127 показателям в восьми направлениях — недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, а также развитие рынка и конкуренции.

Липецкая область вошла в топ-10 регионов по двум направлениям, заняв второе место в категории «защита бизнеса» и девятое в категории «инженерные сети и коммуникации». Отдельно в регионе отмечена эффективность вовлечения объектов культурного наследия (ОКН) в экономический оборот (третье место). Воронежская область попала в топ только по направлению «защита бизнеса», где она стала седьмой.

Вместе с Липецкой областью на седьмой строчке рейтинга расположились Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Магаданская области. Омская и Саратовская области разделили десятую строчку с Воронежской. Лидерами рейтинга стали Москва и Республика Татарстан.

В марте «Ъ-Черноземье» писал, что валовой региональный продукт (ВРП) Воронежской области в 2025 году составил около 1,8 трлн руб., увеличившись за год на 1,6%. Продукции было отгружено примерно на 1,3 трлн руб. Объем инвестиций в основной капитал достиг 348,5 млрд руб., регион сохранил третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по этому показателю после Москвы и Московской области.

Денис Данилов