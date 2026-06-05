300 кг биоотходов обнаружили на убойной площадке орловского производителя мяса

По результатам проверки управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на убойной площадке производящего мясо индивидуального предпринимателя Алексея Кормилицына в Орле обнаружили 300 кг биологических отходов. Как уточнили в ведомстве, бизнесмен хранил их в открытых баках без крышек, вне специального закрывающегося помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка также показала, что господин Кормилицын хранил 14 кг субпродуктов (желудки, ноги, диафрагма) без маркировки производителя. Также ножи для убоя не обрабатывались в стерилизаторе и лежали вне специально отведенного места.

Непосредственно во время проверки предприниматель утилизировал биологические отходы и неидентифицированные субпродукты. По остальным нарушениям было выдано предписание. Также в отношении Алексея Кормилицына возбудили административные дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ) и нарушении требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Их объединили в одно производство и назначили предпринимателю штраф в 40 тыс. руб. Он оплачен.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что утиную ферму «Мулард Утка» в Орловской области оштрафовали за несоблюдение ветеринарных правил.

Алина Морозова