В Белгородской области снова не продали два здания у леса «Горняшка» за 25 млн

Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мира, 3/2 в Старом Осколе Белгородской области снова признали не состоявшимся. Это следует из итогового протокола. Начальная цена имущественного комплекса составляла 24,9 млн руб. С 2024 года его выставляли на торги в пятый раз, все аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставляемый на продажу имущественный комплекс в Старом Осколе Белгородской области

Фото: сайт Дом.рф Выставляемый на продажу имущественный комплекс в Старом Осколе Белгородской области

Фото: сайт Дом.рф

В состав лота входят два одноэтажных нежилых здания площадью 838 и 564,1 кв. м 1968 года постройки и земельный участок на 8,5 тыс. кв. м. В пешей доступности расположен лес «Горняшка». В 150 м от комплекса находится остановка общественного транспорта.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», гостиницу и спа-комплекс «Белогорье» Яны Хтей в Белгороде пытаются продать уже шесть лет. Сейчас объект отдают за 180 млн руб., что на 110 млн дешевле, чем осенью 2025 года (290 млн руб.). Основная причина снижения цены — низкий покупательский спрос.

Мария Свиридова