Ярославская область получит 250 млн рублей на создание комфортной среды

Рыбинск, Пошехонье и Вятское Ярославской области стали победителями X Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Общая сумма грантов составила 250 млн руб. Итоги отбора подвели 21 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рыбинск в качестве проекта предложил благоустройство Стрелки. Теперь там появится ландшафтный парк «Рыбинская гавань» в речной и корабельной тематике. Для рыбаков сделают спуск, для городских мероприятий обустроят площадки, а для жителей появятся спортивно-игровые локации.

В Пошехонье благоустроят территорию на месте слияния рек Согожи и Пертомки. Там сделают берегоукрепление, пешеходные зоны, установят игровые городки и обустроят места для отдыха. Проект называется «Со своей колокольни», поэтому в направлении колокольни создадут аллею, на площади перед колокольней установят арт-объект в виде стилизованного штурвала, который в процессе вращения будет вырабатывать электроэнергию для подсветки колокольни. Для речного транспорта построят деревянный причал.

В Вятском благоустроят территорию в границах улиц Советской, Середской, 1-й Набережной. В рамках создания общественного пространства установят две сцены, подиум для бюста Александра II, смотровую площадку со скульптурой «Вятский ангел», создадут небольшие зоны отдыха с различными лавками и шезлонгами.

Реализовывать проекты начнут в 2026 году.

Алла Чижова