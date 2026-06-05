В аэропорту Сочи снова сняли ограничения

В аэропорту Сочи днем 5 июня второй раз сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения также отменены в аэропортах Геленджика и Краснодара.

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Как пояснили в ведомстве, первый раз меры вводились утром 5 июня для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли около 10:30, после чего аэропорт снова временно приостановил прием и выпуск рейсов примерно в 13:50. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

На территории Сочи дважды за день объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности, включая ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальным статусом рейсов. Авиакомпании информируют клиентов об изменениях через контактные данные, указанные при бронировании, а также посредством онлайн-сервисов и объявлений в терминалах.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, работе систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Под запрет подпадают сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Анна Гречко