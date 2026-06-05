В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников второй раз за день

На территории Сочи снова объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Для находящихся на улице рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале, тоннеле, подземном переходе или парковке.

Подчеркивается, что автомобиль нельзя использовать в качестве укрытия, а также опасно прятаться у стен многоквартирных домов. Граждан призывают воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Жителей просят сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, когда обстановка в Сочи станет безопасной. Для экстренной связи указан телефон оперативных служб — 112.

Алина Зорина