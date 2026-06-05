В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Сочи отменена. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Режим беспилотной опасности действовал около полутора часов. Ранее утром городские власти объявили предупреждение об угрозе атаки БПЛА и призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности, находиться вдали от окон и использовать для укрытия подвальные и цокольные помещения.

На фоне введенных ограничений временно изменили работу аэропорта Сочи. Для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на использование воздушного пространства. После отмены угрозы профильные службы продолжили работу в штатном режиме.

Власти напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать действующие меры безопасности и не публиковать в открытом доступе фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны, беспилотниками, их обломками, а также действиями специальных и оперативных служб.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации о последствиях атак БПЛА, работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Под запрет также попадают сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб. В экстренных ситуациях жителей просят обращаться по телефону 112.

«Ъ-Сочи» писал, что сегодня ночью над Черным и Азовским морями уничтожили украинские БПЛА. Всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.

Мария Удовик