Над Черным и Азовским морями за ночь сбили украинские беспилотники

В ночь на 5 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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По данным военного ведомства, атака продолжалась в период с 20:00 4 июня до 07:00 5 июня. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром 5 июня на территории Краснодарского края отменили режим беспилотной опасности, который вводили в связи с угрозой атак БПЛА.

Власти региона напоминают, что в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено распространять сведения о местах расположения военных объектов, объектов критической инфраструктуры и иную информацию, которая может представлять угрозу безопасности.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Ранее власти региона неоднократно призывали жителей и гостей Кубани соблюдать действующие ограничения и не публиковать материалы, содержащие данные о работе систем защиты, местах падения беспилотников и стратегически важных объектах. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан и защиты инфраструктуры.

Мария Удовик