В Сочи включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Сочи включили сигнал системы оповещения населения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится дома, следует отойти от окон и укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря. Находящимся на улице советуют пройти в подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, тоннели и подземные парковки.

Власти также призвали не использовать автомобили в качестве укрытия и не находиться возле стен многоквартирных домов. Очевидцев просят не публиковать в интернете фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны, беспилотниками, их обломками, а также действиями оперативных и специальных служб.

На фоне введенных мер для обеспечения безопасности полетов временные ограничения ввели и на работу аэропорта Сочи. В воздушной гавани сообщили, что все службы готовы возобновить обслуживание рейсов после снятия ограничений. Пассажирам рекомендуют отслеживать информацию о рейсах через онлайн-табло аэропорта, сайты авиакомпаний и объявления в терминале.

В аэропорту продолжают работать комната матери и ребенка, а также другие сервисы для пассажиров. Информацию об изменениях в расписании авиакомпании доводят до пассажиров в установленном порядке.

При возникновении экстренных ситуаций жителям и гостям курорта рекомендуют обращаться по телефону 112.

На фоне сохраняющихся угроз атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение информации, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Максимальный размер административного штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик