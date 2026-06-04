«Мастер и Маргарита», Бранимир, матч ФК «Кубань»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

5 июня в 19:00 в Муниципальном концертном зале Кубанский симфонический оркестр и его дирижер заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский представят особую музыкальную программу, посвященную творчеству кубанских композиторов «Композиторы нашего города».

Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Также 5 июня в 19:00 в Sgt. Peppers Bar выступит группа «Обе-Рек». Артисты отметят красивую дату большим концертом и сыграют все главные хиты за два десятилетия.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

6 июня в 17:00 в Филармонии им. Пономаренко пройдет концерт Мастерской академических певцов «Классика АРТ».

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

Также 6 июня в 18:00 в The Rock Bar выступит Бранимир. Певец «плацкартной России» Бранимир, известный своими совместными работами с 25/17, Аффинажем, Саградой, Чижом, Кристоыом Ханом (Swans) вновь выступит в кубанской столице.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

7 июня в 20:00 в Sgt. Peppers Bar выступит группа Doodle. Коллектив представит фирменный «алкорок» и живые тексты, которые не оставят равнодушным ни одного любителя живого звука и душевного безумия.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

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Какие спектакли посмотреть

5 июня в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Неаполитанские каникулы». Итальянская комедия положений Эдуардо Скарпетты в постановке, переводе и адаптации Паоло Эмилио Ланди будет близка и понятна зрителю любой страны.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Также 5 июня в 20:00 в Театре «Мой» покажут спектакль «Риверсайд Драйв». Пьеса Вуди Аллена сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима. Он назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

6 июня в 17:00 в Музыкальном театре покажут современный балет «Мастер и Маргарита» на музыку Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Покрасса, Даниила Покрасса и зарубежных композиторов. Зрителей ждет балет-фантасмагория в двух действиях по одноименному роману Михаила Булгакова.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

6 июня в 18:00 в Театре драмы покажут спектакль «Вот так и живем». Честный, искренний, наивный. Спектакль по рассказам В. М. Шукшина именно такой. Какие его герои, такие и его сюжеты. Они просты и очень понятны, но одновременно глубоки и многогранны.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

7 июня в 11:00 в Филармонии им. Пономаренко покажут представление для юных зрителей «Финист — ясный сокол». Сердца зрителей наполнятся радостью и трепетом, когда они встретят отважного богатыря Финиста и его верных друзей, отправляющихся спасать мир от чар Злой королевы.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

На экранах кинотеатров Краснодара продолжают показывать биографический фильм о жизни Майкла Джексона — «Майкл». Зрителям покажут историю становления короля поп-музыки. В главной роли — племянник артиста Джаафар Джексон.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

В городских кинозалах продолжается показ фильма «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Стоимость билетов — от 610 руб. (12+)

Также в кинозалах продолжают показывать ленту «Коммерсант» с Александром Петровым.

Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

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Куда сходить еще

5 июня с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

6 июня в 17:00 на стадионе «Кубань» одноименный футбольный клуб сыграет против «Тюмени».

Стоимость билетов — от 100 руб. (0+)

7 июня в 16:00 в Баскет-холле пройдет игра между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом».

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

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