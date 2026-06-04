Стенд Ярославской области представят на туристическом форуме

На международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве будет представлен стенд Ярославской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд Ярославской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 2023 год

Фото: Правительство Ярославской области Стенд Ярославской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 2023 год

Фото: Правительство Ярославской области

«На стенде Ярославской области в разные дни можно ознакомиться с потенциалом Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича, Мышкина, Пошехонья, Тутаева, Ростова Великого, Вятского, Данилова, Гаврилов-Яма и других точек притяжения туристов. Концепция программы отражает доминирующую роль региона в национальном маршруте Золотое кольцо»,— рассказали в пресс-службе правительства.

На стенде для гостей проведут мастер-классы, дегустации местной продукции и презентации мест отдыха. Представители региона также намерены подписать соглашения в сфере развития туризма.

Форум пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ. Он включает деловую программу, выставку, фестиваль. Форум «является важной платформой для обсуждения проектов развития туристической отрасли, обмена опытом между регионами и представителями бизнеса», пояснил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Организаторы форума — Росконгресс совместно с Минэкономразвития при поддержке правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на ПМЭФ-2026 делегация Ярославской области работает без оформления отдельного стенда.

Алла Чижова