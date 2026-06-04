В СЖД обеспокоены участившимися случаями «зацепинга»

На Северной железной дороге (СЖД) за истекший период 2026 года выявлено восемь случаев «зацепинга». В сообщении СЖД указывается, что компания обеспокоена участившимися нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Обошлось без смертельного исхода. Всего было задержано семь правонарушителей. Так, 19 апреля на станции Дунайка был обнаружен подросток на автосцепке пригородного поезда Филино – Телищево. Родители ребенка были привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

27 апреля на вагоне пригородного поезда Нерехта – Савино в Ивановской области были замечены двое подростков, которые также нанесли рисунок на объект станции Горино. Их передали полиции.

29 апреля в транзитном парке станции Вологда-1 при осмотре в порожнем полувагоне были обнаружены двое мужчин, которые таким образом хотели бесплатно добраться до работы. Нарушителей задержали.

22 мая на станции Ростов-Великий полицейские задержали мужчину и женщину, которые находились в пространстве между вагонами поезда Москва – Ярославль-Главный. Их привлекли к ответственности за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году число случаев зацепинга на СЖД выросло в девять раз по сравнению с 2024 годом.

Алла Чижова