На СЖД число случаев зацепинга выросло в девять раз

В 2025 году на Северной железной дороге (СЖД) зафиксировано 28 случаев «зацепинга», за 2024-й год таких фактов было три. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Больше всего случаев в прошедшем году выявлено в Ярославской области — 16. В частности, в мае в районе станции Семибратово железнодорожники обнаружили подростков на полувагоне проходящего грузового поезда.

Еще шесть случаев зафиксировано в Вологодской области, три — в Архангельской, два — в Костромской, один — в Коми. Всего были задержаны 17 человек, нарушителей привлекают к ответственности.

«Мы обеспокоены ростом числа случаев "зацепинга" на своих объектах и призываем задуматься, что это опасное увлечение может привести к гибели от удара электрическим током или падения с крыши вагона»,— указывается в сообщении СЖД.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 августа 2025 года на перегоне станций Лютово - Телищево СЖД был смертельно травмирован подросток 2011 года рождения. Подросток упал из межвагонного пространства поезда в результате занятия зацепингом.

Алла Чижова