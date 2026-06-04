В ПВР в Славянском районе Краснодарского края находятся два человека

Два человека остаются в пункте временного размещения (ПВР), развернутом на базе школы в хуторе Прикубанском Славянского района Краснодарского края. Об этом сообщает региональное министерство по делам ГО и ЧС в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пункт временного размещения для эвакуированных из хуторов Славянского района организован на базе школы в хуторе Прикубанском. На сегодняшний день в ПВР находятся два человека, остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для круглосуточного мониторинга и контроля обстановки в районе задействовано 17 мобильных групп. На ночь организованы дежурные посты из числа спасателей и сотрудников полиции, обеспеченных необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что эвакуация жителей проводится в трех населенных пунктах Крымского района края из-за перелива реки через дамбу. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают порядка 180 человек. Ситуация остается на контроле оперативных служб.

Наталья Решетняк