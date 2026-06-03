В Севастополе отражают атаку ВСУ

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. В городе работают мобильные огневые группы, сообщил в своем Мах-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Нахимовском районе»,— написал глава города.

Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до полной отмены тревоги.

Наталья Решетняк