В Севастополе отражают атаку ВСУ
Российские военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. В городе работают мобильные огневые группы, сообщил в своем Мах-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Нахимовском районе»,— написал глава города.
Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города-героя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до полной отмены тревоги.