Число раненных при ударе по автобусу в ДНР выросло до 12

Количество пострадавших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта ДНР в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось об 11 раненых и семи погибших.

В минтрансе республики также обнародовали полный список имен пассажиров, находившихся в автобусе, следовавшем по маршруту «Подольск—Симферополь». Среди пострадавших — несовершеннолетний: мальчик 2016 года рождения. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.

Трагедия произошла сегодня утром. Беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус в городе Енакиево. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Наталья Решетняк