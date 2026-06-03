В Сочи ищут арендатора для ТРЦ за 363 млн рублей

На торги выставлен объект недвижимости, расположенный в Адлерском районе Сочи на улице Кирова. Объект находится в федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь трехэтажного здания составляет 27,9 тыс. кв. м. Начальная цена годового арендного платежа — 363,1 млн руб., ежемесячный платеж рассчитывается исходя из этой ставки. Стартовая цена за квадратный метр установлена на уровне 13 тыс. руб. Объект предназначен для торгово-развлекательной деятельности, обременения и ограничения отсутствуют. Срок действия договора аренды составит 11 месяцев. Подписание проекта договора и порядок оплаты будут проводиться в соответствии с аукционной документацией. Вид торгов включает аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иные договоры по передаче прав на государственное или муниципальное имущество, а также продажу имущества ФГУП.

По этому адресу находится торгово-развлекательный комплекс «Сити Плаза». На сайте ТРЦ указано, что в настоящее время он является самым крупным в Сочи. На площади 28 тыс. кв. м разместились многочисленные торговые точки мужской, женской одежды и обуви, магазины детских товаров, спортивные магазины, гипермаркет электроники и бытовой техники, магазин товаров для дома, магазины парфюмерии, ювелирных изделий и супермаркет.

Елена Турбина