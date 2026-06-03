В Новой Адыгее строят модульный бассейн

На территории Новой Адыгеи в рамках государственной программы «Спорт России» строят модульный бассейн. Общая площадь застройки составляет около 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Тахтамукайского района Савва Аскера Фото: Telegram-канал главы Тахтамукайского района Савва Аскера

По словам главы района, это быстровозводимое спортивное сооружение, работы должны завершить осенью 2026 года. Чаша бассейна рассчитана на шесть плавательных дорожек размером 13 на 25 м и глубиной от 1,8 до 1,2 м. В проекте также предусмотрены раздевалки, душевые, тренерская комната, зона ожидания для родителей и другие помещения.

Сейчас завершен нулевой цикл — специалисты вырыли котлован, залили фундамент, а также провели работы по гидроизоляции. Подрядчик уже приступил к монтажу металлоконструкций каркаса здания. Савв Аскер в ходе совещания отметил, что необходимо придерживаться графика и своевременно выполнять работы по благоустройству.

«После ввода бассейна в эксплуатацию здесь планируется организовать секции плавания для разных возрастов. Управление объектом будет передано спортивной школе», — заявил глава Тахтамукайского района.

Алина Зорина