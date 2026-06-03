Инвестиции в санатории Горячего Ключа превысят 2 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2026 года подписаны соглашения о строительстве двух объектов санаторно-курортной сферы с инвестициями свыше 2 млрд руб., что, по оценкам властей, позволит дополнительно принимать до 24 тыс. гостей в год. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что популярность города-курорта растет: за последние три года турпоток увеличился на 20%.

По словам Сергея Белопольского, первый проект предполагает возведение современного лечебно-оздоровительного комплекса с гостиничным обслуживанием на улице Объездной. В него войдут более 300 гостиничных номеров, спортивно-оздоровительный центр с бассейнами, бизнес-центр, ресторан и другая инфраструктура. Отмечается, что в рамках проекта планируются работы по берегоукреплению и обустройству набережной.

Второй проект — строительство гостинично-ресторанного комплекса у федеральной трассы М-4 «Дон», включающего гостиницу, спа-зону, бассейн и сопутствующие объекты.

Реализация обоих проектов намечена до 2030 года. Ожидается, что в Горячем Ключе появится более 230 новых рабочих мест.

Алина Зорина