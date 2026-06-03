Метрикс Development и Альфа-Банк запускают проект круглогодичного курорта в Агое

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме ГК «Метрикс Девелопмент» и Альфа-Банк подписали соглашение о проектном финансировании строительства пятизвездочного курортного комплекса «Алеан Селект Агой» в Краснодарском крае. Объем инвестиций в проект превысит 28,2 млрд рублей. Соответствующий документ подписали представители девелопера и банка в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Метрикс Development

Курортный отель «Алеан Селект Агой» расположится на первой береговой линии в Агое. Проект представляет собой современный премиальный гостиничный комплекс, который станет новым стандартом качественного отдыха. Строительство курортного отеля категории «5 звезд» с номерным фондом более 1500 гостиничных номеров и концепцией круглогодичного отдыха планируется завершить к 2030 году. Управлять объектом будет профессиональный российский гостиничный оператор Alean Collection.

«Проект "Алеан Селект Агой" станет одним из крупнейших гостиничных комплексов Черноморского побережья. Его запуск позволит принимать более 600 тысяч гостей ежегодно. Мы видим устойчивый рост внутреннего туризма и спроса на качественную курортную инфраструктуру, поэтому реализация таких проектов сегодня имеет стратегическое значение как для региона, так и для отрасли в целом»,— подчеркнул учредитель ГК «Метрикс Девелопмент» Николай Лобачев.

«Мы рады, что ПМЭФ–это не только площадка для важнейших экономических дискуссий, но и событие, где достигаются конкретные договоренности, влияющие на развитие ключевых отраслей. Туристическая отрасль – одна из них. Благодаря этому соглашению мы получаем возможность реализовать высококлассный гостиничный комплекс на побережье Черного моря. Это улучшит туристическую инфраструктуру региона и привлечет еще больше гостей на курорты Краснодарского края»,— сказал старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин.

ГК «Метрикс Девелопмент» — с 2013 года ведущий девелопер курортной недвижимости на юге России, специализирующийся на создании современных объектов для отдыха и проживания. Входит в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края в рейтинге Единого реестра застройщиков. Двукратный обладатель премии Urban в номинации «Девелопер года». Компания входит в перечень системообразующих организаций Краснодарского края.

Застройщик ООО СЗ «МЕТРИКС АГОЙ 2»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

АО «АЛЬФА-БАНК» https://alfabank.ru/