В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 70 человек

В Адлерском районе Сочи днем 3 июня произошел пожар в общежитии на улице Петрозаводской. Из здания эвакуировали 70 человек, погибших и пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание началось в одной из квартир на первом этаже и распространилось на помещения второго этажа. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Очевидцы публиковали в соцсетях кадры, на которых из окон здания идет густой дым. По их словам, огонь охватил две комнаты на разных этажах.

К ликвидации возгорания привлекли 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. К 14:15 открытое горение было локализовано и полностью ликвидировано.

Анна Гречко