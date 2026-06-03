Проверку систем оповещения проведут в Адыгее с 5 по 29 июня

В Республике Адыгея с 5 по 29 июня 2026 года будет проводиться проверка готовности региональной системы оповещения населения. Мероприятие организовано в соответствии с постановлением правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Адыгейска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка направлена на оценку работоспособности технических средств оповещения, а также на обеспечение их готовности к применению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Власти обратились к жителям и гостям города Адыгейска с просьбой сохранять спокойствие. В сообщении подчеркивается, что проверка носит плановый характер.

Алина Зорина