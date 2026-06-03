Спрос на аренду загородных домов на Кубани увеличился на 10%

В марте и апреле 2026 года в Краснодарском крае интерес к посуточной аренде загородных домов среди жителей и гостей региона увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях» Рауль Салахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам специалиста, среди туристических городов Краснодарского края наиболее заметная динамика спроса в первые два месяца весны этого года отмечалась в Новороссийске (+73% по сравнению с мартом и апрелем прошлого года), Геленджике (+41%) и Горячем Ключе (+36%). В число популярных городов также вошли Анапа (+24%) и Краснодар (+11%).

Средняя стоимость аренды загородного дома на территории Краснодарского края в марте и апреле составила 10,7 тыс. руб. в сутки. Этим летом арендовать загородный дом можно будет в среднем за 8,3 тыс. руб. в сутки.

В первые два месяца весны загородные дома на Кубани путешественники чаще всего бронировали на две ночи, а заселялись в среднем по пять человек. По словам Рауля Салахова, такой формат характерен для коротких поездок выходного дня и мини-отпусков, когда туристы выезжают за город на несколько дней.

«В среднем на предстоящее лето пользователи бронируют жилье уже на девять ночей, что связано с традиционным сезоном отпусков и школьных каникул. Заселяться путешественники планируют компанией из пяти человек, чаще всего с двумя детьми»,— заявил Рауль Салахов.

Алина Зорина