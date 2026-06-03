Ярославская семья пострадала при атаке ВСУ на автобус Москва—Симферополь

Семья из Ярославской области пострадала в результате удара ВСУ по автобусу Москва— Симферополь в ДНР. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в городе Енакиево сегодня утром ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. По предварительным данным, в результате погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. 10 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы.

По информации источника, среди пострадавших — семья из Углича. Мать находится в тяжелом состоянии, ребенок (мальчик, 2016 года рождения) — в легком.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают «конкретных лиц», причастных к теракту.

Алла Чижова