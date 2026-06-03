Т2 и ПСБ усилят розничные и продуктовые решения

Т2 и банк ПСБ договорились о комплексном развитии совместных продуктов. Партнерство охватывает две сферы сотрудничества: розничный бизнес и продуктовое направление. Одна из целей — улучшить сегменты таргетирования и обеспечить клиентам компаний более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба T2 Фото: пресс-служба T2

Соглашение о запуске совместных программ лояльности и расширении сотрудничества подписали заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Партнеры объединят компетенции для продвижения финансовых продуктов и услуг, чтобы предложить розничным клиентам новые сервисы банка и связи.

По части розничного бизнеса стороны договорились усилить продвижение продуктов и услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий и инструментов для автоматизации продаж. В числе будущих продуктовых решений — интеграция мультиподписки MiXX в программу лояльности ПСБ.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Совместно с ПСБ мы переходим от точечного взаимодействия к системной синергии. Объединяем розничные каналы и синхронизируем продуктовые линейки, чтобы создавать более персонализированные клиентские пути и измеримые рекламные механики. Такая кооперация телеком- и финансового секторов позволит нам быстрее запускать востребованные сервисы, повышать конверсию и открывать новые коммерческие модели для потребителей и бизнеса».

Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ: «Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных».

krasnodar.t2.ru ООО «Т2 Мобайл»

ОГРН:1107746515425

ПАО «Банк ПСБ»