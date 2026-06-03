Экокомплекс «Белые ночи» признан лучшим «Объектом 5 звезд» на премии «Рекорды Рынка Недвижимости»

Проект премиального экокомплекса «Белые ночи» от компании PARADE Development завоевал первое место в номинации «Объект 5 звезд» на 17-й международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости». Организатором мероприятия традиционно выступил Московский бизнес-клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба PARADE Development Фото: пресс-служба PARADE Development

Торжественная церемония награждения, которую называют «Оскаром рынка недвижимости», состоялась 28 мая в московском Triumph Event Hall. Премия объединила ведущих девелоперов, экспертов рынка и профессионалов отрасли, чтобы отметить лучшие проекты и компании за достижения в индустрии девелопмента.

Номинанты премии прошли многоуровневую оценку, включающую голосование покупателей, авторитетного жюри и 600 отраслевых экспертов. Экокомплекс «Белые ночи» был высоко оценен по пяти ключевым критериям: местоположение, цена, инфраструктура, архитектура и инновации.

Проект находится в Сочи, на первой береговой линии Черного моря. Его уникальное расположение в живописной природной локации в сочетании с современной архитектурой и масштабной инфраструктурой делает объект идеальной резиденцией для курортного отдыха и оздоровления. Среди ключевых объектов комплекса — центр восстановительной медицины площадью более 700 кв. м, термальный комплекс с аллеей гидротерапии, бассейн с морской водой, а также собственный пляж с зонами отдыха.

«Победа в премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в номинации "Объект 5 звезд" — подтверждение того, что экокомплекс "Белые ночи" является уникальным предложением на рынке. Этот статус подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность проекта, его инновационность и соответствие передовым стандартам качества. Благодарим организаторов премии и жюри за признание и оценку»,— прокомментировала коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.

Ранее экокомплекс «Белые ночи» был включен в рейтинг самых инвестиционно привлекательных проектов, подготовленный экспертным советом премии и Московским бизнес-клубом.

Акционерное Общество «Специализированный Застройщик «Санаторий «Белые Ночи»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.