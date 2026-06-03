В Ярославле начинают строить детсад в Тверицах

В Ярославле заключен контракт на строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне №9 жилого района Тверицы. Подписанное соглашение размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стоимость контракта составила 424 млн руб. Строить детсад будет ярославское ООО «Капиталгруппстрой». Эта же компания строила школы на 500 мест на улице Большой Федоровской в Ярославле и на 350 мест в поселке Заволжье. Организация работает с 2014 года. Согласно данным «Руспрофайл», выручка по итогам 2025 года составила 2,8 млрд руб., прибыль — 10 млн руб.

Детский сад будет трехэтажным, его нужно построить за 731 день, или два года. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по строительству». «Ъ-Ярославль» сообщал, что дошкольное образовательное учреждение будут строить на территории, переданной под комплексное развитие компании ООО «Гудград». В рамках проекта там построят порядка 195 тыс. кв. м жилья.

Алла Чижова