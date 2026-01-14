Застройщик готовится к возведению МКД в Тверицах

В Ярославле на Тверицкой набережной построят пять многоквартирных домов: соответствующее разрешение выдало областное министерство ЖКХ и строительства. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Зоя Голицына

Предусматривается, что четыре здания будут со встроенными нежилыми помещениями, а пятое — с подземным паркингом. Разрешение на строительство действует до 22 декабря 2028 года.

В июле 2025 года мэрия выставила три участка площадью 3,7, 3,8 и 4 тыс. кв. м на торги для заключения договоров аренды. На указанных участках можно возвести малоэтажные многоквартирные дома. Начальная цена каждого объекта составляла 4,4-4,6 млн руб. Право на землю приобрел специализированный застройщик «С. К. Высота» из Ярославля.

Речь идет о земле, которую мэрия в 2017 году передала в собственность Ярославской епархии Русской православной церкви для ее нужд, однако впоследствии участки были проданы коммерческим организациям. Прокуратура обратилась в суд, который признал сделки незаконными, а землю вернул в муниципальную собственность.

Алла Чижова