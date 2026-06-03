Стартовал сбор предложений по присвоению улице названия в честь «Локомотива»

В Ярославской области стартовал сбор предложений от жителей по выбору элемента улично-дорожной сети, который назовут в честь хоккейной команды «Локомотив», ставшей двукратным обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ограничений нет: варианты могут быть связаны с именем клуба, а могут быть нейтральными, отражать спортивную тематику и нашу гордость за команду. Например, проспект Чемпионов или бульвар Побед»,— пояснил Михаил Евраев.

Предложения от жителей принимают до 22 июня через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и в мессенджере «Макс». После завершения голосования будут выбраны 10 самых популярных вариантов. Их выставят на итоговое голосование, которое продлится с 1 по 15 июля. Результаты озвучат на чествовании команды в августе.

Алла Чижова