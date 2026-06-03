Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 354 БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской и других областей, а также Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Информация о последствиях атак на земле и возможных пострадавших в сообщении ведомства не приводится.

В Туапсинском районе Краснодарского края всю ночь действовала угроза по БПЛА. Ее объявили около 22:00 2 июня и отменили только ранним утром в среду.

Вячеслав Рыжков