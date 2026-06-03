Семь человек погибли в результате удара ВСУ по автобусу «Москва— Симферополь»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва—Симферополь. По его данным, инцидент произошел ранним утром в Енакиево.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительной информации, в результате удара погибли семь человек. Еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Денис Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Обстоятельства произошедшего уточняются.