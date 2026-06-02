В Севастополе бензин ночью и утром 3 июня оставят только для оперативных служб

Отпуск топлива всех марок в Севастополе в ночь со 2 на 3 июня и до середины дня среды будет производиться только для экстренных и оперативных служб города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, утром 3 июня продолжится подвоз топлива. Ожидается, что примерно с 14:00 бензин снова поступит в свободную продажу. О точном времени губернатор пообещал сообщить дополнительно.

«Подчеркиваю: занимать очереди сейчас и стоять в очередях ночью и утром не надо»,— написал господин Развожаев в своем МАХ-канале.

Наталья Решетняк