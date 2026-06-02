Омбудсмен по правам человека просит проверить отказ в возбуждении дела о наезде на ребенка в Краснодаре

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Краснодарского края с просьбой проверить законность отказа в возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием ребенка в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным, приведенным омбудсменом со ссылкой на публикации в СМИ, инцидент произошел 22 сентября 2025 года. На регулируемом пешеходном переходе девятилетняя девочка, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора, была сбита автомобилем. По информации из обращения, водитель после наезда не остановился и попытался покинуть место происшествия, при этом наехав на ногу ребенка.

Лантратова отмечает, что, по имеющимся сведениям, в возбуждении уголовного дела было отказано. Она просит прокуратуру проверить обоснованность принятого процессуального решения и при наличии оснований принять меры реагирования.

Как следует из обращения, после госпитализации у ребенка был диагностирован открытый перелом голени со смещением. Пострадавшая перенесла несколько операций и проходила длительную реабилитацию.

Комментируя ситуацию, омбудсмен заявила, что дело требует тщательной проверки и исключения формального подхода. По ее словам, характер травм и обстоятельства ДТП свидетельствуют о необходимости пересмотра принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вячеслав Рыжков