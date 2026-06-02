Жительницу Краснодара осудили за публичное оправдание терроризма

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жительнице Краснодара по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей вменялось совершение двух эпизодов преступления, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года фигурантка, используя личный аккаунт в мессенджере, размещала в открытом интернет-сообществе комментарии, содержащие положительную оценку участников и руководителей украинского военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб., а также запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на два года. Использованный при совершении преступления мобильный телефон обращен в доход государства.

Вячеслав Рыжков