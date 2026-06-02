Жители и гости Геленджика 6 июня смогут бесплатно посетить музеи

В субботу, 6 июня, в день открытия летнего курортного сезона, жители и гости Геленджика смогут бесплатно посетить объекты музейного комплекса города (за исключением выставочного зала), сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ключевым событием станет выставка «Геленджик: от укрепления — к процветающему курорту», приуроченная к предстоящему 195-летию города, которое отметят в 2026 году. Экспозиция охватывает период почти в два столетия — от основания военного укрепления в 1831 году до формирования современного курорта.

Среди представленных экспонатов — оружие и обмундирование XIX века, архивные документы, старинные фотографии и предметы быта разных эпох. Отдельное место занимают 12-фунтовая карронада времен Кавказской войны, материалы периода Гражданской войны, а также артефакты, связанные с развитием курорта в XX–XXI веках.

Для посетителей подготовлены интерактивные элементы, позволяющие познакомиться с малоизвестными страницами истории города. Выставка будет работать до 30 августа.

Организаторы отмечают, что проект задуман как возможность показать Геленджик не только как курорт, но и как город с насыщенной историей и длительной исторической эволюцией.

Вячеслав Рыжков