Арендатора в Сочи обязали погасить задолженность в 1,3 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации федеральной территории «Сириус» к ООО «ФудСервис» о взыскании задолженности по арендной плате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, между ООО «РогСибАл» и ООО «ФудСервис» был заключен договор аренды от 26 октября 2022 года. Предметом соглашения стали нежилые помещения общей площадью 162,2 кв. м, расположенные в Сочи на улице Парусной, 16.

Решением Хамовнического районного суда Москвы от 15 сентября 2022 года имущество было обращено в доход Российской Федерации. Решение вступило в силу 14 декабря 2022 года. С 19 января 2023 года здание находится в собственности государства.

По условиям договора ежемесячная базовая арендная плата составляла 175,1 тыс. руб. плюс НДС 20%. Эксплуатационные расходы рассчитывались по ставке 198,95 руб. плюс НДС за квадратный метр в месяц.

Проверка показала, что ООО «ФудСервис» не осуществляло платежи по аренде. Истец потребовал взыскать задолженность по постоянной части арендной платы за период с 19 января по 16 июля 2023 года в размере 1,3 млн руб., по переменной части за период с 23 января по 16 июля 2023 года — 13,6 тыс. руб. Также требовалось взыскать пени по состоянию на 22 сентября 2025 года в размере 245,9 тыс. руб. и неустойку за непредоставление отчета о выручке — 182,7 тыс. руб.

С 17 июля 2023 года права арендодателя по договору переданы АНО «Культурный центр». Коммунальные услуги на объекты недвижимости поставляет АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра Сириус», а администрация федеральной территории возмещает расходы по государственному контракту от 29 июня 2023 года.

Елена Турбина