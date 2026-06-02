Василий Воробьев: «Свет не сошелся только на Сочи и Геленджике»

Клуб КубА совместно с«Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 28 мая провели заключительный в этом сезоне весенний бизнес-завтрак. Почетным гостем мероприятия стал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. В ходе дискуссии участники поговорили о новых туристических центрах притяжения, конкуренции территорий за инвесторов и о том, почему главной проблемой отрасли сегодня остается не финансирование, а отсутствие системного подхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Воробьев

Фото: Михаил Брайко Василий Воробьев

Фото: Михаил Брайко

Одной из центральных тем встречи стало изменение географии туристического спроса. По словам министра, потенциал Краснодарского края сегодня значительно шире традиционных курортов черноморского побережья — все большую роль начинают играть азовское побережье, предгорные территории, автомобильный туризм и новые форматы размещения, ориентированные на отдых на природе.

«Свет не сошелся только на Сочи и Геленджике. У нас полно других территорий, где можно вкладываться и развивать туристические проекты»,— отметил Василий Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники поговорили о новых туристических центрах притяжения и конкуренции территорий за инвесторов

Фото: Михаил Брайко Участники поговорили о новых туристических центрах притяжения и конкуренции территорий за инвесторов

Фото: Михаил Брайко

Говоря о перспективах отрасли, министр отдельно остановился на событийном туризме. По его мнению, именно крупные спортивные, культурные и деловые мероприятия способны обеспечить устойчивый туристический поток вне зависимости от времени года и создать дополнительные стимулы для развития территорий.

«Все, что происходит на территории региона и привлекает туристов, становится точкой притяжения. Говорите об этом, развивайте такие проекты, и мы будем помогать их продвигать»,— подчеркнул спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Воробьев: «Свет не сошелся только на Сочи и Геленджике»

Фото: Михаил Брайко Василий Воробьев: «Свет не сошелся только на Сочи и Геленджике»

Фото: Михаил Брайко

В ходе дискуссии участники также неоднократно возвращались к вопросу эффективности существующих подходов к развитию отрасли. Василий Воробьев считает, что сегодня ключевым ограничением становится не дефицит идей и не нехватка заинтересованных инвесторов, а отсутствие системного подхода к оценке результатов.

«Необходимо смотреть на реальные показатели, измерять эффективность решений и не бояться менять подходы, если они перестают работать»,— заявил министр.

Отдельный блок вопросов был посвящен взаимодействию бизнеса и государства. Спикер уверен: задача региональных органов власти заключается не в создании дополнительных ограничений, а в формировании условий для появления новых проектов и привлечения инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Воробьев — министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Василий Воробьев — министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Мы должны помогать развитию территорий и создавать возможности для предпринимателей, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру»,— сказал Василий Воробьев.

Завершая встречу, министр отметил, что туристический рынок Краснодарского края продолжает расти, а новые возможности появляются значительно быстрее, чем многие привыкли считать. Подводя итог разговору, он сформулировал тезис, который стал одной из самых ярких цитат бизнес-завтрака: «Сложные времена рождают сильных людей».