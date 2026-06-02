DOGMA построит четырехполосную дорогу для въезда в микрорайон «Самолет»

По инициативе федеральной строительной компании DOGMA в Краснодаре стартовала реконструкция въезда на дублер Западного обхода, ведущего в микрорайон «Самолет». Масштабные работы призваны существенно улучшить транспортную ситуацию на этом участке и повысить безопасность передвижения для пешеходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

В рамках проекта реконструируют начало четырехполосной дороги, которая ведет в микрорайон. По итогам ремонта здесь организуют по две полосы на въезд в микрорайон и на выезд из него — это позволит заметно повысить пропускную способность участка и разгрузить его в пиковые часы. Вся протяженность дорожного полотна составляет порядка 150 метров, его ширина — 12 метров.

Обновление дорожного покрытия обеспечит более комфортное движение для транспорта. Особое внимание уделят безопасности пешеходов: вдоль дороги обустроят тротуар, сделают бордюры и установят освещение. Кроме того, в двух местах ремонтируемого участка нанесут разметку «Пешеходный переход».

«Микрорайон "Самолет" стремительно развивается и уже входит в число крупнейших жилых комплексов страны с высокоразвитой инфраструктурой. В этом проекте заранее продуманы масштабные объекты благоустройства и общественные пространства: бульвар протяженностью 2 км, амфитеатр, соседский центр, храм и фонтаны. Дорожная сеть не исключение, расширяя и модернизируя ее, мы создаем комфортные условия для жизни внутри микрорайона»,— поделился Геннадий Боярко, вице-президент ГК DOGMA.

Реконструкция дороги уже стартовала, завершить ее планируют до конца лета. После окончания основных работ приступят к благоустройству прилегающего к дороге зеленого участка. У въезда в микрорайон расположится главный арт-объект «Самолет».

Микрорайон «Самолет» расположен на Западном обходе Краснодара, спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тыс. семей. В «Самолете» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тысячи мест и четыре школы на 5,5 тысячи мест. Часть объектов возведена и передана городу. На территории ЖК реализован бульвар протяженностью 1,6 км с сухим фонтаном, а также есть амфитеатр.

ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф