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Фирма Сергея Галицкого регистрирует товарный знак «Монмарт»

Компания «Инвестстрой», принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, регистрирует товарный знак «Monmart/Монмарт», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Под указанной маркой компания планирует оказывать широкий спектр услуг по 16, 35, 36, 42 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли как производство полиграфической продукции (баннеры бумажные, блокноты, брошюры, буклеты), так и услуги в сфере рекламы — аренда площадей для размещения рекламы, рекламных материалов и щитов.

Кроме того, в сферу возможного бизнеса компании включены финансовый анализ, аренда квартир, коворкинг-офисов, а также образовательная деятельность (академии, обучение). Согласно заявке, «Монмарт» может использоваться при аренде аудиооборудования и декораций для шоу-программ, бронировании мест на зрелищные мероприятия, видеосъемке, издании книг и графическом дизайне рекламных материалов.

Известно, что под названием «Монмарт» уже работает лаундж-бар в краснодарском «Парке Облаков».

ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Бенефициар — Сергей Галицкий. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Чистый убыток ООО «Инвестстрой» по итогам 2025 года составил 1,2 млрд руб. Выручка компании за прошлый год составила 88 млрд руб.

Наталья Решетняк

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