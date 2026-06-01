Без неожиданностей

Завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору претендентов на сентябрьские выборы в Госдуму. Победу в Ярославской области одержали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, мэр Ярославля Артем Молчанов и рыбинский депутат Владимир Пахарев. Региональное отделение осталось довольно явкой. Ярославского эксперта результаты праймериз не удивили.

31 мая завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся 20 сентября. В Ярославской области в голосовании приняли участие 117,7 тыс. человек, что составляет почти 12% от общего числа избирателей в регионе.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин сообщил, что всего зарегистрировались на электронной площадке партии для голосования 130 тыс. жителей региона. Господин Чуркин объяснил высокую явку желанием жителей высказать свое мнение, доверием к процедуре и конкуренцией кандидатов.

«37 достойных и уважаемых людей представляющие все сферы общества — от студентов и инженеров до действующих депутатов всех уровней. Кандидаты работали — сотни встреч как во дворах, так и в коллективах, агитация как онлайн, так и оффлайн»,— прокомментировал Евгений Чуркин.

В голосовании по партийному списку наибольшее количество голосов набрала уроженка Ярославской области, первая женщина-космонавт и действующий депутат Госдумы Валентина Терешкова. За нее отдали голоса 47,7 тыс. человек.

«За прошедшие годы вместе с моими дорогими земляками нам удалось немало сделать для Ярославского региона. Но если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше»,— ранее говорила госпожа Терешкова.

Второе место по количеству голосов (38,1 тыс.) заняла депутат Ярославской областной думы и директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина. Третье (30 тыс.) — депутат Ярославской областной думы и участник СВО Иван Демидов. Госпожа Терешкова является сторонником партии, господа Карушкина и Демидов — членами ЕР.

Победителем праймериз по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193 стал рыбинский депутат и заместитель главреда муниципальной газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев (сторонник партии). Он набрал 21,8 тыс. голосов, сильно оторвавшись от второго места (10,9 тыс.).

193-й (Ярославский) округ включает Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы Ярославля, а также Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Рыбинский (частично), Тутаевский, Ярославский (частично) округа.

Победителем предварительного голосования по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 194 стал действующий мэр Ярославля Артем Молчанов (член партии), также выдвигавший по партсписку. Он набрал 27 тыс. голосов, что почти в три раза больше, чем у второго места (10,1 тыс.).

«Я благодарю каждого, кто помог мне сделать этот первый шаг к участию в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре. Приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие»,— написал Артем Молчанов в своем канале в «Максе».

В 194-й (Ростовский) входят Рыбинск, Кировский и Красноперекопский районы Ярославля, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Мышкинский, Некоузский, Переславль-Залесский, Ростовский, Рыбинский (частично), Угличский, Ярославский (частично) округа.

Для секретаря регионального отделения «Единой России» Евгения Чуркина результаты оказались «закономерны». Он отметил, что лидерство Валентины Терешковой обеспечили ее прошлые заслуги перед регионом, а Артему Молчанову — его работа на посту мэра.

«Его кампания носила, если можно так сказать, референдумный формат: жители не просто голосовали за кандидата, но и давали оценку работы Артема Владимировича на посту мэра. Его уверенная победа говорит о том, что жители дают высокую его компетенциям»,— прокомментировал господин Чуркин.

Победить в праймериз Владимиру Пахареву помогли опыт в политике и «поддержка аксакала ярославской политики, нашего первого губернатора Анатолия Лисицына», которая «оказала решающее влияние», добавил секретарь регионального отделения. Ранее господин Лисицын сам заявлялся на праймериз ЕР по Ярославскому округу (№193), по которому избирался в прошлый созыв, но позже снял свою кандидатуру и решил идти на выборы как независимый кандидат.

По мнению социолога Евгения Голубева, результаты предварительного голосования были предсказуемы.

«Никаких неожиданностей не произошло. Тот, кто должен был победить, тот и победил»,— сказал господин Голубев в ходе беседы с «Ъ-Ярославль».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пожелал удачи кандидатам на дальнейших этапах. «Каждый из них уже многое сделал для Ярославской области — в органах власти, промышленности, социальной сфере, культуре, спорте и других направлениях»,— добавил губернатор.

Алла Чижова