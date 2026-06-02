В Краснодаре установят 56 новых систем оповещения в 2026 году

В Краснодаре в 2026 году планируют установить 56 новых оконечных средств оповещения населения. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управлении гражданской защиты администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в краевом центре уже смонтировали 93 оконечных устройства оповещения и один ретранслятор с радиоподготовкой. С учетом элементов региональной автоматизированной системы общее количество таких комплексов достигло 375 единиц.

Для дальнейшего развития инфраструктуры мэрия краевой столицы в марте текущего года разместила на портале госзакупок конкурс на модернизацию системы оповещения. Согласно данным региональных СМИ, начальная стоимость контракта составляла 75,3 млн руб. По условиям документации, подрядчику необходимо установить и настроить оборудование, а также провести испытания на 299 объектах.

Кроме того, в феврале 2026 года глава Краснодара Евгений Наумов уже утвердил изменения в положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Документ привели в соответствие с действующим федеральным законодательством, уточнив порядок эксплуатации системы, взаимодействия с операторами связи и СМИ, а также разграничив ответственность за ее функционирование.

Ранее в администрации Краснодара разъяснили, почему в городе не включают сирены при угрозе беспилотных атак. Как рассказали «Ъ-Кубань», сигнал «Внимание всем» подается только с получением сигналов гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая опасность». Сигнал «Беспилотная опасность» не является сигналом гражданской обороны.

Нурий Бзасежев