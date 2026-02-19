Власти Краснодара отредактировали положение о системе оповещения населения

Глава Краснодара Евгений Наумов утвердил изменения в положении о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Документ опубликован на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Поправки внесены «в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством», говорится в документе. Таким образом работа муниципальной системы оповещения (МСО) строится с учетом последних постановлений правительства РФ и приказов профильных министерств, включая правила взаимодействия с операторами связи и СМИ, а также порядка поддержания систем в постоянной готовности.

Кроме того, в документе более четко прописано само понятие «оповещение населения» и разграничены зоны ответственности за эксплуатацию системы.

Контроль за выполнением обновленного постановления возложен на заместителя главы города Виталия Казликина.

Ранее в администрации Краснодара разъяснили, почему в городе не включают сирены при угрозе беспилотных атак. Как рассказали «Ъ-Кубань», сигнал «Внимание всем» подается только с получением сигналов гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая опасность». Сигнал «Беспилотная опасность» не является сигналом гражданской обороны.

Наталья Решетняк