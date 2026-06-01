Более трехсот семей Кубани посетили праздники фонда «Сияние»

В воскресенье, 31 мая 2026 года, Фонд семьи Юнановых «Сияние» поздравил детей города Краснодара с Днем защиты детей. Накануне фонд провел тематическое мероприятие в Сочи. Суммарно праздники фонда в двух городах посетили более трехсот семей.

Ежегодно фонд семьи Юнановых «Сияние» поздравляет детей Кубани с началом летних каникул тематическими инклюзивными праздниками для детей и взрослых. В Сочи мероприятие состоялось накануне и было посвящено теме летнего лагеря. В событиях фонда традиционно принимали участие подопечные фонда (особенные и талантливые дети) их братья, сестры и родители, а также все желающие горожане. Всего в обоих праздниках фонда приняли участие свыше трехсот семей.

Мероприятия фонда «Сияние» сочетают в себе уникальную яркую программу и полезные мастер-классы, направленные на объединение всех детей и их родителей.

Праздник в Краснодаре «Волшебный сад Сияние» встретил гостей инсталляцией большого воздушного шара, мастер-классами по садоводству, сладкой ватой и фермерскими фруктами. Каждый гость ушел с праздника с маленьким подарком и значком «ромашка», означающим, что ребенок стал настоящим садовником.

«Мы гордимся форматами, которые нам с командой удается воплотить в жизнь — через игру, общение и совместный опыт ребята познают мир, дружбу и себя. В такой момент все максимально расслабляются. Взрослые и дети отпускают тревоги и просто наслаждаются общением друг с другом! Нам с ребятами удалось весело провести время»,— поделилась после мероприятия исполнительный директор фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко.

Уже в этот понедельник, 1 июня, фонд даст старт акции «Шагаем навстречу добру», в которой сможет принять участие любой желающий. Цель акции — пройти 100 000 000 шагов, чтобы собрать 1 000 000 руб. на реабилитацию девочки Кире, подопечной фонда «Край добра» (подробнее на шагивоблаго.рф)

