Зерновое предприятие в Кавказском районе приватизируют за 1,6 млрд рублей

В Краснодарском крае на продажу за 1,6 млрд руб. выставили 100% доли в уставном капитале ООО «Сельскохозяйственное предприятие Дмитриевское». Торги проводятся в рамках приватизации. Компания находится в федеральной собственности и расположена в станице Дмитриевской Кавказского района.

Приватизация проходит по решению коллегиального органа банка ПАО «БАНК ПСБ» согласно выписке из протокола от 28 мая 2026 года. Основанием служит указ президента России от 30 сентября 2025 года №693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности».

Сельхозпредприятие зарегистрировано в 1992 году и специализируется на выращивании зерновых культур. В компании работают 90 человек. Уставный капитал общества составляет 36,7 млн руб., номинальная стоимость доли равна той же сумме. Гендиректор — Дмитрий Лебедь. В 2025 году чистый убыток предприятия составил 129,8 млн руб.

Сделка оформляется договором купли-продажи. В настоящее время идет прием заявок.

Елена Турбина